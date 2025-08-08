СМИ: Румыния проверяет "российский след" в загрязнении нефти из Азербайджана

Румынские власти рассматривают сценарий, по которому Россия намеренно, в рамках гибридной войны, загрязнила большое количество азербайджанской нефти, поставляемой на нефтеперерабатывающий завод компании OMV Petrom.

Об этом из источников узнал румынский портал G4Media, пишет "Европейская правда".

Партия нефти из Азербайджана была загрязнена органическими хлоридами. Концентрация хлора, по информации G4Media, была достаточно высокой, чтобы серьезно повредить румынский НПЗ.

"Загрязнение нефти могло быть осуществлено с помощью относительно простой операции саботажа со стороны России на участке нефтепровода (Баку-Тбилиси-Джейхан. – Ред.) протяженностью более 1700 км", пишет G4Media со ссылкой на источники.

О проблемах с азербайджанской нефтью Министерство энергетики Румынии проинформировала компания OMV Petrom.

В результате нефтеперерабатывающий завод компании Petrobrazi не смог получить 184 тысячи тонн импортной нефти, и Минэнерго Румынии было вынуждено объявить чрезвычайное положение в энергетике, чтобы принять оперативные меры.

Напомним, румынский президент Никушор Дан ранее заявил, что существуют основания говорить о попытках России повлиять на результат выборов главы Румынии как в конце прошлого года, так и в мае.

