У Румунії оголосили надзвичайний стан через забруднену азербайджанську нафту

Міністерство енергетики Румунії оголосило надзвичайний стан в енергетиці після того, як партія сирої нафти, що прибула з Азербайджану, виявилася забрудненою.

Про це повідомляє пресслужба румунського Міненерго, інформує "Європейська правда".

Про проблеми з азербайджанською нафтою відомство поінформувала компанія OMV Petrom, яка у період з 16 по 18 липня прийняла партію сировини (92 тисячі тонн) в турецькому порту Джейхан.

За результатами перевірки, проведеної під час розвантаження, з’ясувалося, що ця партія нафти виявилася забруднена органічними хлоридами.

Крім того, за результатами проведених аналізів Petrom прийняла рішення відмовитися від завантаження ще однієї партії в обсязі 92 тисячі тонн.

Таким чином, 184 тисячі тонн імпортної нафти стали недоступними для ланцюжка поставок нафтопереробного заводу Petrobrazi, зазначили в Міненерго Румунії.

Для продовження безперебійної роботи НПЗ і щоб уникнути дефіциту на внутрішньому ринку компанія запросила 80 тисяч тонн нафти і 30 тисяч тонн дизельного палива з державних запасів.

Через поточну ситуацію Міненерго заявило про "локальну кризу", яку спричинили серйозні збої в постачанні нафти.

У відомстві наголосили, що видача сировини з державних запасів може бути дозволена лише у випадку оголошення надзвичайної ситуації з попереднім сповіщенням Єврокомісії.

"Міністерство енергетики повідомило Європейську комісію та оголосило надзвичайну ситуацію – кризовий рівень. Крім того, воно дозволило видачу сировини з надзвичайних запасів, сформованих OMV Petrom, забезпечивши таким чином безперебійну роботу НПЗ та запобігши серйозним збоям на внутрішньому ринку палива", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у липні канадська компанія Central European Petroleum (CEP) оголосила про виявлення біля північного узбережжя Балтійського моря, яке належить Польщі, найбільших покладів нафти в історії країни.

Повідомляли також, що Молдова встановила новий національний рекорд за часткою енергії з відновлюваних джерел у структурі споживання.