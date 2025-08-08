Франція доєдналась до засудження планів Ізраїлю із захоплення Гази

Франція висловила засудження рішенню військово-політичного кабінету Ізраїлю розширити військову операцію в секторі Гази, аби взяти його під повний контроль.

Про це йдеться в заяві французького Міністерства закордонних справ, опублікованій увечері у пʼятницю, передає "Європейська правда".

МЗС Франції заявило, що Париж "найрішучіше засуджує" план Ізраїлю щодо нового розширення військових операцій з метою встановлення контролю над усім сектором Гази.

"Такі дії становитимуть чергові серйозні порушення міжнародного права і призведуть до повного глухого кута. Вони будуть порушенням законних прагнень палестинців жити в мирі в життєздатній, суверенній і суцільній державі, а також загрозою для стабільності в регіоні", – вважають там.

Франція укотре закликала ХАМАС звільнити цивільних заручників та прийняти пропозиції про припинення вогню, "а не продовжувати своєю обструкціоністською позицією страждання населення Гази".

Французьке зовнішньополітичне відомство також заявило, що майбутнє сектора Гази "має бути в межах майбутньої Палестинської держави під керівництвом Палестинської адміністрації".

Нагадаємо, зранку 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.

Ці плани розкритикували кілька європейських держав. Німеччина призупинила експорт озброєнь, які можуть бути використані в секторі Гази.

Водночас, за даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп не заперечив щодо планів Ізраїлю взяти Газу під повний контроль.