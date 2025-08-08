Франция присоединилась к осуждению планов Израиля по захвату Газы

Франция выразила осуждение решения военно-политического кабинета Израиля расширить военную операцию в секторе Газа, чтобы взять его под полный контроль.

Об этом говорится в заявлении французского Министерства иностранных дел, опубликованном вечером в пятницу, передает "Европейская правда".

МИД Франции заявил, что Париж "решительно осуждает" план Израиля по новому расширению военных операций с целью установления контроля над всем сектором Газы.

"Такие действия будут очередными серьезными нарушениями международного права и приведут к полному тупику. Они будут нарушением законных стремлений палестинцев жить в мире в жизнеспособном, суверенном и цельном государстве, а также угрозой для стабильности в регионе", – считают там.

Франция в очередной раз призвала ХАМАС освободить гражданских заложников и принять предложения о прекращении огня, "а не продолжать своей обструкционистской позицией страдания населения Газы".

Французское внешнеполитическое ведомство также заявило, что будущее сектора Газа "должно быть в пределах будущего Палестинского государства под руководством Палестинской администрации".

Напомним, утром 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.

Эти планы раскритиковали несколько европейских государств. Германия приостановила экспорт вооружений, которые могут быть использованы в секторе Газа.

В то же время, по данным портала Axios, президент США Дональд Трамп не возразил против планов Израиля взять Газу под полный контроль.