Туреччина привітала прогрес у мирному процесі між Азербайджаном і Вірменією

Міністерство закордонних справ Туреччини підтримало прогрес, досягнутий на шляху до встановлення тривалого миру між Азербайджаном і Вірменією.

Про це йдеться у заяві відомства, пише "Європейська правда".

МЗС Туреччині привітало прогрес, досягнутий на шляху до встановлення тривалого миру між Азербайджаном і Вірменією, а також зафіксоване 8 серпня у Вашингтоні зобов'язання щодо цього.

"У час, коли міжнародні конфлікти та кризи загострюються, цей крок є надзвичайно важливим кроком у напрямку сприяння миру та стабільності в регіоні. Ми високо оцінюємо внесок адміністрації США в цей процес", – йдеться у заяві МЗС країни.

Також у Туреччині наголосили, що тепер перед Південним Кавказом відкрилася історична можливість досягти миру і процвітання.

"Туреччина продовжуватиме сприяти зусиллям, спрямованим на реалізацію цієї можливості, і підтримуватиме віддані прагнення братнього Азербайджану", – додали у турецькому зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання досі залишались невизначеними.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

