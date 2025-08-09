Турция приветствовала прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Министерство иностранных дел Турции поддержало прогресс, достигнутый на пути к установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет "Европейская правда".

МИД Турции приветствовал прогресс, достигнутый на пути к установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, а также зафиксированное 8 августа в Вашингтоне обязательство по этому вопросу.

"В то время, когда международные конфликты и кризисы обостряются, этот шаг является чрезвычайно важным шагом в направлении содействия миру и стабильности в регионе. Мы высоко оцениваем вклад администрации США в этот процесс", – говорится в заявлении МИД страны.

Также в Турции подчеркнули, что теперь перед Южным Кавказом открылась историческая возможность достичь мира и процветания.

"Турция будет продолжать содействовать усилиям, направленным на реализацию этой возможности, и поддерживать преданные стремления братнего Азербайджана", – добавили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

В марте страны заявили о значительном прорыве в переговорах и завершении работы над проектом мирного соглашения. Однако сроки его подписания до сих пор оставались неопределенными.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, которое включает создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

