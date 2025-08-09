Британія розпочала масштабні арешти через незаконну роботу мігрантів-кур’єрів

Британія заарештувала сотні людей в рамках кампанії проти мігрантів, які незаконно працювали водіями в компаніях з доставки.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Міністерство внутрішніх справ країни заявило, що в результаті операції, проведеної 20-27 липня імміграційними службами, було заарештовано 280 осіб за незаконну працю.

Внаслідок цього тепер близько 53 осіб проходять перегляд їхнього статусу біженців, що може призвести до призупинення або скасування допомоги.

Як пише агентство, зусилля з боротьби з нелегальною працею в кур'єрських компаніях є наслідком публікації в газеті Sun минулого місяця про те, що деякі люди, які шукають притулку і проживають у готелях, що фінансуються коштом платників податків, незаконно заробляють додаткові гроші, працюючи кур'єрами.

Як правило, люди, які шукають притулку, не мають права працювати у Великій Британії під час розгляду їхнього клопотання.

"Нелегальна праця підриває безпеку наших кордонів, і ми жорстко боремося з цим. Ми посилили заходи з дотримання законодавства по всій Великій Британії, щоб боротися з тими, хто вважає, що може уникнути імміграційного та трудового законодавства", – заявила міністр внутрішніх справ Анжела Ігл.

Зазначимо, 5 серпня між Великою Британією і Францією почала діяти угода про повернення деяких нелегальних мігрантів, що змогли подолати Ла-Манш.

Також у Британії пригрозили кримінальною відповідальністю за рекламу нелегальної міграції в соцмережах.