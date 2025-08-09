Британия начала масштабные аресты из-за незаконной работы мигрантов-курьеров

Великобритания арестовала сотни людей в рамках кампании против мигрантов, которые незаконно работали водителями в компаниях по доставке.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Министерство внутренних дел страны заявило, что в результате операции, проведенной 20-27 июля иммиграционными службами, было арестовано 280 человек за незаконную работу.

В результате около 53 человек проходят пересмотр их статуса беженцев, что может привести к приостановке или отмене помощи.

Как пишет агентство, усилия по борьбе с нелегальной работой в курьерских компаниях являются следствием публикации в газете Sun в прошлом месяце о том, что некоторые люди, ищущие убежища и проживающие в отелях, финансируемых за счет налогоплательщиков, незаконно зарабатывают дополнительные деньги, работая курьерами.

Как правило, люди, ищущие убежища, не имеют права работать в Великобритании во время рассмотрения их ходатайства.

"Нелегальный труд подрывает безопасность наших границ, и мы жестко боремся с этим. Мы усилили меры по соблюдению законодательства по всей Великобритании, чтобы бороться с теми, кто считает, что может избежать иммиграционного и трудового законодательства", – заявила министр внутренних дел Анжела Игл.

Отметим, 5 августа между Великобританией и Францией вступило в силу соглашение о возвращении некоторых нелегальных мигрантов, которые смогли преодолеть Ла-Манш.

Также в Британии пригрозили уголовной ответственностью за рекламу нелегальной миграции в соцсетях.