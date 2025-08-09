Франція привітала домовленість Вірменії та Азербайджану, досягнуту у Вашингтоні

Франція привітала оголошення у Вашингтоні про досягнення домовленості між президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо нормалізації двосторонніх відносин.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції, пише "Європейська правда".

У МЗС Франції заявили, що результати, досягнуті завдяки зусиллям Сполучених Штатів, є вирішальним кроком вперед.

"Підписання та ратифікація, якнайшвидше, мирного договору між Вірменією та Азербайджаном завершать цей процес. З огляду на це, Франція підтримує спільний заклик сторін розпочати розформування структур Мінської групи ОБСЄ", – йдеться у заяві.

У французькому зовнішньополітичному відомстві наголосили, що нормалізація відносин між Вірменією та Азербайджаном, розвиток регіональної взаємодії та відновлення кордонів з повагою до територіальної цілісності та суверенітету держав і принципів, встановлених Алматинською декларацією 1991 року, повинні дозволити Південному Кавказу стати зоною миру та процвітання на благо населення регіону.

"Разом зі своїми європейськими партнерами Франція продовжуватиме активно сприяти цьому процесу, зокрема в рамках Європейської політичної спільноти", – додали у МЗС Франції.

Таке рішення також привітали й в Туреччині.

Нагадаємо, Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання досі залишались невизначеними.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Трамп пропонує угоду Вірменії, Росія втрачає Кавказ.