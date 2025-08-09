Франция приветствовала договоренность Армении и Азербайджана, достигнутую в Вашингтоне

Франция приветствовала объявление в Вашингтоне о достижении договоренности между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о нормализации двусторонних отношений.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции, пишет "Европейская правда".

В МИД Франции заявили, что результаты, достигнутые благодаря усилиям Соединенных Штатов, являются решающим шагом вперед.

"Подписание и ратификация, как можно скорее, мирного договора между Арменией и Азербайджаном завершат этот процесс. Учитывая это, Франция поддерживает совместный призыв сторон начать расформирование структур Минской группы ОБСЕ", – говорится в заявлении.

Во французском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, развитие регионального взаимодействия и восстановление границ с уважением к территориальной целостности и суверенитету государств и принципам, установленным Алматинской декларацией 1991 года, должны позволить Южному Кавказу стать зоной мира и процветания на благо населения региона.

"Вместе со своими европейскими партнерами Франция будет продолжать активно содействовать этому процессу, в частности в рамках Европейского политического сообщества", – добавили в МИД Франции.

Такое решение также приветствовали и в Турции.

Напомним, Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

В марте страны заявили о значительном прорыве в переговорах и завершении работы над проектом мирного соглашения. Однако сроки его подписания до сих пор оставались неопределенными.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, которое включает создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Трамп предлагает соглашение Армении, Россия теряет Кавказ.