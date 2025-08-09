У Лондоні затримують учасників акції на підтримку забороненої пропалестинської групи

Поліція Лондона в суботу затримала понад 50 людей під час демонстрації на підтримку забороненої пропалестинської організації Palestine Action, причетної до пошкодження двох літаків на авіабазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

На акції протесту понад 100 людей одночасно показували плакати з написом "Я проти геноциду. Я підтримую Palestine Action" на площі перед будівлею парламенту у Вестмінстері.

Фото: PA Media

Поліція втрутилась і почала арештовувати тих, хто висловлює підтримку Palestine Action, раніше оголошеної забороненою у Британії.

На кадрах з площі видно, як поліцейські рухаються серед протестувальників, які в основному сидять на землі, розмовляють з ними, а потім забирають їх.

Фото: PA Media

Palestine Action заборонили у Британії після того, як група визнала відповідальність за пошкодження двох літаків Voyager на базі Військово-повітряних сил Брайз-Нортон.

Одного з чотирьох причетних до проникнення на британську авіабазу раніше взяли під варту.