В Лондоне задерживают участников акции в поддержку запрещенной пропалестинской группы

Полиция Лондона в субботу задержала более 50 человек во время демонстрации в поддержку запрещенной пропалестинской организации Palestine Action, причастной к повреждению двух самолетов на авиабазе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

На акции протеста более 100 человек одновременно показывали плакаты с надписью "Я против геноцида. Я поддерживаю Palestine Action" на площади перед зданием парламента в Вестминстере.

Фото: PA Media

Полиция вмешалась и начала арестовывать тех, кто выражает поддержку Palestine Action, ранее объявленной запрещенной в Великобритании.

На кадрах с площади видно, как полицейские движутся среди протестующих, которые в основном сидят на земле, разговаривают с ними, а затем забирают их.

Фото: PA Media

Palestine Action запретили в Великобритании после того, как группа признала ответственность за повреждение двух самолетов Voyager на базе Военно-воздушных сил Брайз-Нортон.

Одного из четырех причастных к проникновению на британскую авиабазу ранее взяли под стражу.