У РФ спробували применшити роль США в дипломатичному прориві між Єреваном та Баку

Через майже добу після саміту Азербайджану та Вірменії у Вашингтоні його прокоментувала речниця російського МЗС Марія Захарова, заявивши, що остаточне врегулювання між Баку та Єреваном має обовʼязково враховувати думку Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар Захарової у суботу опублікувало МЗС Росії.

Захарова майже не приділила уваги домовленостям між Азербайджаном та Вірменією, але поспішила підкреслити, що вони до останнього говорили про небажання залучати "зовнішню допомогу".

"Доречно нагадати, що нинішній етап вірмено-азербайджанської нормалізації стартував за безпосереднього сприяння і центральної ролі Росії", – каже далі речниця зовнішньополітичного відомства РФ.

Вона також сказала, що "оптимальний варіант" для вирішення конфлікту на Південному Кавказі має залучати тільки країни регіону та їхніх сусідів – "Росію, Іран, Туреччину" – тобто не США.

"Додатково проаналізуємо вашингтонські заяви, що стосуються розблокування регіональних комунікацій. У цій сфері залишаються актуальними тристоронні домовленості за участю Росії, з яких жодна зі сторін не виходила", – наголосила Захарова, нагадавши про присутність російських прикордонників у Вірменії.

Нагадаємо, Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що передбачає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Трамп пропонує угоду Вірменії, Росія втрачає Кавказ.

Також читайте статтю "Кінець війни на Кавказі".