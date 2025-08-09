В РФ попытались приуменьшить роль США в дипломатическом прорыве между Ереваном и Баку

Через почти сутки после саммита Азербайджана и Армении в Вашингтоне его прокомментировала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, заявив, что окончательное урегулирование между Баку и Ереваном должно обязательно учитывать мнение Москвы.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий Захаровой в субботу опубликовало МИД России.

Захарова почти не уделила внимания договоренностям между Азербайджаном и Арменией, но поспешила подчеркнуть, что они до последнего говорили о нежелании привлекать "внешнюю помощь".

"Уместно напомнить, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России", – говорит далее пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ.

Она также сказала, что "оптимальный вариант" для разрешения конфликта на Южном Кавказе должен привлекать только страны региона и их соседей – "Россию, Иран, Турцию" – то есть не США.

"Дополнительно проанализируем вашингтонские заявления, касающиеся разблокирования региональных коммуникаций. В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила", – подчеркнула Захарова, напомнив о присутствии российских пограничников в Армении.

Напомним, Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, предусматривающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Трамп предлагает соглашение Армении, Россия теряет Кавказ.

Читайте также статью "Конец войны на Кавказе".