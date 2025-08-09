Греція скинула гуманітарну допомогу з повітря в сектор Гази

Два транспортні літаки грецьких Військово-повітряних сил у суботу скинули в сектор Гази понад вісім тонн гуманітарної допомоги для подолання погіршення продовольчої кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Два грецькі літаки, C-130 і C-27, вилетіли в п'ятницю вранці до Йорданії, де приземлилися в аеропорту Аммана.

Крім продовольства, вони також перевезли персонал батальйону повітряного забезпечення – підрозділу, що спеціалізується на повітряних та інших комплексних операціях.

Пакунки з допомогою, що містили переважно продукти харчування, були скинуті на Газу в суботу після отримання офіційного дозволу Ізраїлю. Після цього грецькі літаки повернулися на свою базу в місті Елефсін.

За інформацією Ekathimerini, планування місії, скоординоване з органами влади Йорданії та Ізраїлю, розпочалося на початку минулого тижня, але рішення про участь Греції було ухвалене наприкінці липня.

Напередодні Нідерланди також приєднались до країн, які скидають з військово-транспортних літаків допомогу для цивільних у секторі Гази.

Такі рейси вже виконують літаки Німеччини, Франції та Бельгії, днями приєднається також Італія.