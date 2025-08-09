Греция сбросила гуманитарную помощь с воздуха в сектор Газа

Два транспортных самолета греческих Военно-воздушных сил в субботу сбросили в сектор Газа более восьми тонн гуманитарной помощи для преодоления ухудшения продовольственного кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Два греческих самолета, C-130 и C-27, вылетели в пятницу утром в Иорданию, где приземлились в аэропорту Аммана.

Кроме продовольствия, они также перевезли персонал батальона воздушного обеспечения – подразделения, специализирующегося на воздушных и других комплексных операциях.

Пакеты с помощью, содержавшие преимущественно продукты питания, были сброшены на Газу в субботу после получения официального разрешения Израиля. После этого греческие самолеты вернулись на свою базу в городе Элефсин.

По информации Ekathimerini, планирование миссии, скоординированное с властями Иордании и Израиля, началось в начале прошлой недели, но решение об участии Греции было принято в конце июля.

Накануне Нидерланды также присоединились к странам, которые сбрасывают с военно-транспортных самолетов помощь для гражданских лиц в секторе Газа.

Такие рейсы уже выполняют самолеты Германии, Франции и Бельгии, на днях присоединится также Италия.