Укр Рус Eng

Нідерланди приєднались до повітряного постачання допомоги цивільним у секторі Гази

Новини — П'ятниця, 8 серпня 2025, 12:08 — Марія Ємець

Нідерланди з п’ятниці приєднуються до країн, які скидають з військово-транспортних літаків допомогу для цивільних у секторі Гази.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Протягом дня 8 серпня військово-транспортний літак Нідерландів, який перед тим вилетів з Ейндховена до Йорданії, виконає перші скиди продуктів та інших речей першої необхідності над сектором Гази. 

Рішення про участь Нідерландів у "повітряному мості" ухвалили минулого тижня після запиту Йорданії. 

Літак Нідерландів буде здійснювати вильоти щоденно протягом наступних двох тижнів. У вантажах, оснащених парашутами для м’якого приземлення, запаковані їжа довготривалого зберігання, питна вода, ліки та інші медзасоби. 

Такі рейси вже виконують літаки Німеччини, Франції та Бельгії, днями приєднається також Італія. 

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії розкритикував рішення влади Ізраїлю щодо взяття під повний контроль сектора Гази.

За даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп не заперечив проти цих планів Ізраїлю 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди Близький Схід
Реклама: