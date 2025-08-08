Нідерланди приєднались до повітряного постачання допомоги цивільним у секторі Гази

Нідерланди з п’ятниці приєднуються до країн, які скидають з військово-транспортних літаків допомогу для цивільних у секторі Гази.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Протягом дня 8 серпня військово-транспортний літак Нідерландів, який перед тим вилетів з Ейндховена до Йорданії, виконає перші скиди продуктів та інших речей першої необхідності над сектором Гази.

Рішення про участь Нідерландів у "повітряному мості" ухвалили минулого тижня після запиту Йорданії.

Літак Нідерландів буде здійснювати вильоти щоденно протягом наступних двох тижнів. У вантажах, оснащених парашутами для м’якого приземлення, запаковані їжа довготривалого зберігання, питна вода, ліки та інші медзасоби.

Такі рейси вже виконують літаки Німеччини, Франції та Бельгії, днями приєднається також Італія.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії розкритикував рішення влади Ізраїлю щодо взяття під повний контроль сектора Гази.

За даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп не заперечив проти цих планів Ізраїлю