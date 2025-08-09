"Кладовище найманців Трампа": Іран погрожує США через домовленість Єревана й Баку

Радник верховного лідера Ірану Алі Акбар Велаяті заявив, що Тегеран перешкоджатиме будівництву транзитного коридору, про який домовились Азербайджан та Вірменія за посередництва США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі іранському інформагентству Tasnim.

Велаяті заявив, що коридор для сполучення азербайджанського анклаву Нахічевані з рештою країни, побудований вздовж ірансько-вірменського кордону, "перетвориться на кладовище найманців Дональда Трампа, а не на маршрут, що належить президенту США".

На думку радника іранського верховного лідера, коридор "змінить геополітику регіону, перекроїть кордони і призведе до розпаду Вірменії".

"Як наслідок, Іран наполягає, що буде діяти відповідно до безпеки Південного Кавказу, з Росією чи без неї. Ми вважаємо, що Росія також стратегічно проти цього коридору", – сказав Велаяті.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали в Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що передбачає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

Йдеться про транзит між Азербайджаном та Нахічеванською автономією, що проходитиме вірменським регіоном Сюнік. Довжина маршруту становить близько 32 км, він проходитиме вздовж кордону Вірменії та Ірану.

Досі Азербайджан вимагав створення транспортного коридору, непідконтрольного вірменській владі. Така вимога була неприйнятна для Єревана. Компромісом стала ідея передача функцій контролю за транзитом приватній американській компанії.

