"Кладбище наемников Трампа": Иран угрожает США из-за договоренности Еревана и Баку

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран будет препятствовать строительству транзитного коридора, о котором договорились Азербайджан и Армения при посредничестве США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии иранскому информагентству Tasnim.

Велаяти заявил, что коридор для сообщения азербайджанского анклава Нахичевани с остальной частью страны, построенный вдоль ирано-армянской границы, "превратится в кладбище наемников Дональда Трампа, а не в маршрут, принадлежащий президенту США".

По мнению советника иранского верховного лидера, коридор "изменит геополитику региона, перекроит границы и приведет к распаду Армении".

"Как следствие, Иран настаивает, что будет действовать в соответствии с безопасностью Южного Кавказа, с Россией или без нее. Мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора", – сказал Велаяти.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, предусматривающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

Речь идет о транзите между Азербайджаном и Нахичеванской автономией, который будет проходить через армянский регион Сюник. Длина маршрута составляет около 32 км, он будет проходить вдоль границы Армении и Ирана.

До сих пор Азербайджан требовал создания транспортного коридора, неподконтрольного армянской власти. Такое требование было неприемлемо для Еревана. Компромиссом стала идея передачи функций контроля за транзитом частной американской компании.

Более подробно – в статье "Конец войны на Кавказе".

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Трамп предлагает соглашение Армении, Россия теряет Кавказ.