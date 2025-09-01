Французькі ультраправі активізують підготовку до дострокових виборів

Французька ультраправа партія "Національне об’єднання" у понеділок, 1 вересня, збирає свій передвиборчий штаб на тлі можливого повалення уряду Франсуа Байру після голосування за вотум довіри 8 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Один з керівників політсили у коментарі телеканалу розповів, що партія хоче продемонструвати, що вона "готова до бою", навіть ще до голосування за вотум довіри уряду Байру.

Під час виступу у суботу лідер ультраправих Жордан Барделла повторив заклик до дострокових виборів, зазначивши, що навіть якщо президент Емманюель Макрон не хоче йти на цей крок, це "не означає, що він не буде змушений це зробити в якийсь момент".

Щоб продемонструвати свою готовність, "Національне об’єднання" збирає засідання передвиборчого штабу, в якому візьмуть участь Барделла і неформальна лідерка ультраправих Марін Ле Пен. Також очікується участь інших впливових членів партії.

Крім того, Барделла і Ле Пен зустрілися в п'ятницю за обідом, щоб попередньо обмінятись думками щодо поточної ситуації.

У партії також сподіваються, що в разі дострокових виборів Конституційна рада дозволить Марін Ле Пен балотуватися, незважаючи на вирок суду, який забороняє їй на 5 років обиратися на виборні посади.

Якщо ж цього не станеться, то в "Нацоб'єднанні" припускають, що Барделла очолить парламентську фракцію замість Ле Пен. Однак Барделла як і раніше прагне отримати доступ до формування уряду, якщо результати виборів забезпечать йому достатню більшість.

Несподіване рішення Байру провести голосування щодо довіри до його уряду знову поставило Францію на межу політичного паралічу, що загрожує фінансовими та економічними потрясіннями.

Якщо Байру буде змушений піти у відставку, президент Франції Емманюель Макрон може обрати нового прем'єра або вирішити розпустити парламент і провести вибори.

