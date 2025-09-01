Французские ультраправые активизируют подготовку к досрочным выборам

Французская ультраправая партия "Национальное объединение" в понедельник, 1 сентября, собирает свой предвыборный штаб на фоне возможного свержения правительства Франсуа Байру после голосования за вотум доверия 8 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Один из руководителей политсилы в комментарии телеканалу рассказал, что партия хочет продемонстрировать, что она "готова к бою", даже еще до голосования за вотум доверия правительству Байру.

Во время выступления в субботу лидер ультраправых Жордан Барделла повторил призыв к досрочным выборам, отметив, что даже если президент Эмманюэль Макрон не хочет идти на этот шаг, это "не означает, что он не будет вынужден это сделать в какой-то момент".

Чтобы продемонстрировать свою готовность, "Национальное объединение" собирает заседание предвыборного штаба, в котором примут участие Барделла и неформальный лидер ультраправых Марин Ле Пен. Также ожидается участие других влиятельных членов партии.

Кроме того, Барделла и Ле Пен встретились в пятницу за обедом, чтобы предварительно обменяться мнениями по поводу текущей ситуации.

В партии также надеются, что в случае досрочных выборов Конституционный совет позволит Марин Ле Пен баллотироваться, несмотря на приговор суда, который запрещает ей на 5 лет избираться на выборные должности.

Если же этого не произойдет, то в "Нацобъединении" предполагают, что Барделла возглавит парламентскую фракцию вместо Ле Пен. Однако Барделла как и прежде стремится получить доступ к формированию правительства, если результаты выборов обеспечат ему достаточное большинство.

Неожиданное решение Байру провести голосование о доверии к его правительству вновь поставило Францию на грань политического паралича, грозящего финансовыми и экономическими потрясениями.

Если Байру будет вынужден уйти в отставку, президент Франции Эмманюэль Макрон может избрать нового премьера или решить распустить парламент и провести выборы.

Подробнее на эту тему в статье: "Самоубийство" премьера: ради чего правительство Франции уйдет в отставку и какие последствия это будет иметь.