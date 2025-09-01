ЗМІ: німецький бізнес непублічно радиться з держвідомствами щодо гібридних загроз

Німецький бізнес почав радитися з представниками державних органів щодо протидії наростаючим гібридним загрозам, включно з присутністю невідомих безпілотників біля своїх об’єктів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Керівники німецьких компаній стурбовані наростаючими безпековими ризиками та почали непублічно консультуватися з представниками державних відомств, йдеться у матеріалі.

Один з анонімних співрозмовників видання, менеджер середньої промислової компанії, заявив, що вони серйозно стурбовані ймовірним шпигунством. За його словами, за останні 9 місяців над чи поблизу об’єктів підприємства зафіксували близько двох десятків безпілотників.

Апарати з’являлися і вдень, і вночі. За оцінками служби безпеки компанії, у деяких випадках це могли бути великі професійні дрони з діаметром понад метр.

Співрозмовник припускає, що до усіх подібних випадків з німецькими підприємствами та інфраструктурою може бути причетна Росія.

Гюнтер Шоттен зі Спілки безпеки бізнесу (ASW) коментує, що зараз у Німеччині почали активізуватися канали комунікації між офіційними структурами та бізнесом, які були заморожені з часів "холодної війни". Іноді це публічно анонсовані круглі столи за участі політиків та представників технологічного бізнесу, де обговорюють кібер– та інші загрози.

За словами Маттіаса Вахтера з Федерації німецької промисловості, є також численні неформальні зустрічі, де говорять про сценарії диверсій чи нападу на якусь країну НАТО. Учасники таких зібрань обмінюються інформацією, своїми припущеннями та моделюють різні сценарії.

Підґрунтям для таких взаємодій є засекречений план Operationsplan Deutschland, ухвалений у 2024 році – документ, що окреслює розподіл завдань і пріоритетів у разі надзвичайної ситуації та визначає, які підприємства потребують першочергового захисту і як його забезпечити.

До "критичних" підприємств віднесли енергетику, порти, НПЗ, телекомунікації. Відповідні компанії передусім залучені до дискусій про те, як посилити безпеку своєї інфраструктури.

Раніше The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що Росія або її представники запускають безпілотні літаки-розвідники над маршрутами, які США та їхні союзники використовують для перевезення військових вантажів через східну частину Німеччини.

Перед цим повідомляли, що у період з січня по березень цього року над важливими об'єктами в Німеччині було зафіксовано 536 безпілотників.

Міністр оборони Борис Пісторіус визнав проблему і те, що можливості протидіяти цьому обмежені.