ЗМІ: над об'єктами в Німеччині за три місяці виявили понад 500 БпЛА

У період з січня по березень цього року над важливими об'єктами в Німеччині було зафіксовано 536 безпілотників.

Про це повідомила газета Bild з посиланням на внутрішній звіт Федерального відомства кримінальної поліції (BKA) під назвою "Дрон як засіб злочину", передає "Європейська правда"

Засекречена доповідь є першим всебічним аналізом потенційної загрози, яку становлять невідомі літальні апарати над військовими об'єктами та об'єктами критичної інфраструктури.

За даними Bild, з січня по березень BKA зафіксувало 270 окремих інцидентів, причому щонайменше в 55 випадках було помічено кілька безпілотників одночасно. Особливо часто літальні апарати з'являлися ввечері та вночі. Понеділок, вівторок і середа були особливо напруженими днями тижня – загалом зафіксовано 141 інцидент з безпілотниками.

Згідно зі звітом, особлива увага шпигунських польотів приділяється військовим об'єктам: 117 інцидентів було задокументовано в цій сфері, в тому числі десять тільки на військово-морській базі у Вільгельмсгафені – найбільшому місці дислокації ВМС Німеччини, де, серед іншого, дислокується Оперативна флотилія 2 і кілька фрегатів.

Безпілотники були помічені також над американською авіабазою "Рамштайн" і в Бремергафені, де розташована Школа військово-морських операцій Бундесверу.

Окрім військових об'єктів, особливо страждає сектор енергопостачання: повідомляється про 88 інцидентів у цій сфері, зокрема, поблизу терміналів СПГ у Штаде (ще не завершений), Вільгельмсгафені та Брунсбюттелі. Також були зафіксовані польоти безпілотників над оборонними підприємствами, аеропортами, залізничними станціями та урядовими об'єктами.

Розслідування поки що принесли мало відчутних результатів. За даними Bild, по всій країні було розпочато 123 кримінальні провадження – але лише у восьми випадках було виявлено десять підозрюваних пілотів безпілотників. Контроль з боку іноземної держави ще не доведений, але й не виключений, йдеться у звіті.

BKA попереджає, що не всі безпілотники виявляються системами виявлення. У звіті йдеться, що "безпілотники, які не виявляються", можливо, мають саморобні або маніпульовані пристрої, які обходять звичайні системи виявлення.

BKA також стверджує, що деякі з цих безпілотників, очевидно, навмисно намагаються залишатися непоміченими.

На початку липня стало відомо, що у німецьких урядових служб врешті почали з’являтися засоби протидії невідомим безпілотникам, які час від часу помічають біля чутливих об’єктів.

У травні неофіційно повідомляли, що невідомі безпілотники кружляли біля патрульного судна німецької поліції у Північному морі, що стежило за російським вантажним судном.