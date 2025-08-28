Пісторіус про російські дрони в Німеччині: "З цим не так багато можна зробити"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що не здивований повідомленнями про прольоти російських дронів у його країні, але можливості протидіяти цьому обмежені.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це він сказав після зустрічі з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес у Берліні в четвер.

Пісторіус сказав, що Бундесвер не відповідає за моніторинг цивільної території або дорожніх сполучень у Німеччині, якщо йдеться про безпілотники.

"Але так, той факт, що дрони також літають десь над гаванями і залізницями, не повинен нікого дивувати. Але з цим не так багато можна зробити", – додав німецький міністр оборони.

Він розповів, що часто дуже важко визначити, звідки здійснюється управління безпілотниками, і додав, що захист військових об'єктів у Німеччині був посилений.

"Але це постійна гра в кішки-мишки технічного характеру між тим, що роблять розробники безпілотників, і тим, що ми можемо зробити, і це теж частина правди", – сказав Пісторіус.

Раніше The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що Росія або її представники запускають безпілотні літаки-розвідники над маршрутами, які США та їхні союзники використовують для перевезення військових вантажів через східну частину Німеччини.

Перед цим повідомляли, що у період з січня по березень цього року над важливими об'єктами в Німеччині було зафіксовано 536 безпілотників.