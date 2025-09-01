СМИ: немецкий бизнес непублично советуется с госведомствами по поводу гибридных угроз

Немецкий бизнес начал советоваться с представителями государственных органов по поводу противодействия нарастающим гибридным угрозам, включая присутствие неизвестных беспилотников возле своих объектов.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Руководители немецких компаний обеспокоены нарастающими рисками безопасности и начали непублично консультироваться с представителями государственных ведомств, говорится в материале.

Один из анонимных собеседников издания, менеджер средней промышленной компании, заявил, что они серьезно обеспокоены вероятным шпионажем. По его словам, за последние 9 месяцев над или вблизи объектов предприятия зафиксировали около двух десятков беспилотников.

Аппараты появлялись и днем, и ночью. По оценкам службы безопасности компании, в некоторых случаях это могли быть большие профессиональные дроны с диаметром более метра.

Собеседник предполагает, что ко всем подобным случаям с немецкими предприятиями и инфраструктурой может быть причастна Россия.

Гюнтер Шоттен из Союза безопасности бизнеса (ASW) комментирует, что сейчас в Германии начали активизироваться каналы коммуникации между официальными структурами и бизнесом, которые были заморожены со времен "холодной войны". Иногда это публично анонсированные круглые столы с участием политиков и представителей технологического бизнеса, где обсуждают кибер– и другие угрозы.

По словам Маттиаса Вахтера из Федерации немецкой промышленности, есть также многочисленные неформальные встречи, где говорят о сценариях диверсий или нападения на какую-либо страну НАТО. Участники таких собраний обмениваются информацией, своими предположениями и моделируют различные сценарии.

Основой для таких взаимодействий является засекреченный план Operationsplan Deutschland, принятый в 2024 году – документ, который определяет распределение задач и приоритетов в случае чрезвычайной ситуации и определяет, какие предприятия нуждаются в первоочередной защите и как ее обеспечить.

К "критическим" предприятиям отнесли энергетику, порты, НПЗ, телекоммуникации. Соответствующие компании прежде всего вовлечены в дискуссии о том, как усилить безопасность своей инфраструктуры.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Россия или ее представители запускают беспилотные самолеты-разведчики над маршрутами, которые США и их союзники используют для перевозки военных грузов через восточную часть Германии.

Перед этим сообщали, что в период с января по март этого года над важными объектами в Германии было зафиксировано 536 беспилотников.

Министр обороны Борис Писториус признал проблему и то, что возможности противодействовать этому ограничены.