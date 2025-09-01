У Німеччині хочуть криміналізувати вербальні домагання

У Німеччині парламентська фракція коаліційної Соціал-демократичної партії хоче зробити вербальні сексуальні домагання, так званий кетколлінг, кримінальним злочином.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Заступниця лідера парламентської групи СДПН Соня Айхведе заявила: "Ця правова лазівка повинна бути закрита. Ми не можемо миритися з такою поведінкою". Йдеться про непристойні та сексуальні жести, вигуки та образи, часто спрямовані чоловіками на адресу жінок.

Кетколлінгом називають форму публічного вербального домагання до жінки. Свою назву вона отримала через поширене звернення "киць-киць".

Вербальні сексуальні домагання сильно залякують жертв, зазвичай жінок або дівчат. "Не жертви повинні змінювати свою поведінку, а кривдники", – каже Айхведе. Вона вказує на дослідження, які показують, що жертви часто пристосовують свою поведінку, а іноді відходять від суспільного життя.

"Ми повинні рішуче протидіяти цьому", – вимагає Айхведе.

"Коаліційна угода передбачає, що ми займемося модернізацією Кримінального кодексу і вивчимо, де потрібні корективи. На нашу думку, вербальні сексуальні домагання є одним з таких випадків", – додає вона.

За словами Айхведе, вербальні сексуальні домагання не вважаються образою чи приниженням гідності в юридичному сенсі.

"Мова йде про цілеспрямовані, значні, вербальні сексуальні домагання", – стверджує Айхведе. Хоча деякі правники поділяють оцінку Айхведе, інші мають юридичні та практичні застереження. Це стосується, наприклад, проблеми визначення того, де досягається поріг кримінального правопорушення.

З липня 2024 року в Нідерландах сексуальні домагання в громадських місцях є кримінальним злочином. Сюди входить і кетколлінг.

У Франції та Португалії за кетколлінг передбачені штрафи, а в Іспанії можливе тюремне ув'язнення.

У 2020 році в Німеччині набув чинності законопроєкт, який криміналізує фото– або ж відеозйомку інших людей під одягом без їхньої згоди. До Німеччини подібне законодавство затвердили двома роками раніше в Англії та Уельсі.