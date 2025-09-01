В Германии хотят криминализировать вербальные домогательства

В Германии парламентская фракция коалиционной Социал-демократической партии хочет сделать вербальные сексуальные домогательства, так называемый кетколлинг, уголовным преступлением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Заместитель лидера парламентской группы СДПГ Соня Айхведе заявила: "Эта правовая лазейка должна быть закрыта. Мы не можем мириться с таким поведением". Речь идет о непристойных и сексуальных жестах, выкриках и оскорблениях, часто направленных мужчинами в адрес женщин.

Кэтколлингом называют форму публичного вербального домогательства к женщине. Свое название она получила из-за распространенного обращения "кис-кис".

Вербальные сексуальные домогательства сильно запугивают жертв, обычно женщин или девушек. "Не жертвы должны менять свое поведение, а обидчики", – говорит Айхведе. Она указывает на исследования, которые показывают, что жертвы часто приспосабливают свое поведение, а иногда отходят от общественной жизни.

"Мы должны решительно противодействовать этому", – требует Айхведе.

"Коалиционное соглашение предусматривает, что мы займемся модернизацией Уголовного кодекса и изучим, где нужны коррективы. По нашему мнению, вербальные сексуальные домогательства являются одним из таких случаев", – добавляет она.

По словам Айхведе, вербальные сексуальные домогательства не считаются оскорблением или унижением достоинства в юридическом смысле.

"Речь идет о целенаправленных, значительных, вербальных сексуальных домогательствах", – утверждает Айхведе. Хотя некоторые юристы разделяют оценку Айхведе, другие имеют юридические и практические оговорки. Это касается, например, проблемы определения того, где достигается порог уголовного правонарушения.

С июля 2024 года в Нидерландах сексуальные домогательства в общественных местах являются уголовным преступлением. Сюда входит и кетколлинг.

Во Франции и Португалии за кетколлинг предусмотрены штрафы, а в Испании возможно тюремное заключение.

В 2020 году в Германии вступил в силу законопроект, который криминализирует фото– или видеосъемку других людей под одеждой без их согласия. До Германии подобное законодательство утвердили двумя годами ранее в Англии и Уэльсе.