Литва хоче жорсткої реакції на втручання Росії в навігацію літака з фон дер Ляєн

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав ЄС вжити заходів проти Росії після її втручання в систему GPS під час посадки літака голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Будріс назвав інцидент із посадкою літака з президенткою Єврокомісії "черговим випадком безвідповідального створення перешкод у GNSS (Глобальній навігаційній супутниковій системі) з боку Росії".

"Це не поодинокий випадок. Країни Балтії та Східної Європи регулярно стикаються з перешкодами GNSS, що загрожує цивільній авіації, морському транспорту та критичній інфраструктурі", – додав він.

Очільник литовського МЗС нагадав, що ще у червні 13 держав – членів Європейського Союзу закликали Єврокомісію вжити заходів через глушіння супутникової навігації Росією.

"ЄС не повинен мовчати. Міжнародне співтовариство має діяти – доки не стало занадто пізно", – сказав Будріс.

Як повідомляла "Європейська правда", літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений приземлятися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти, через збої в роботі GPS.

Фон дер Ляєн летіла до Пловдива з Варшави на зустріч з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим і для відвідин заводу з виробництва боєприпасів. Після візиту глава Єврокомісії без інцидентів покинула Пловдив на тому ж літаку.

Болгарська влада підтвердила наявність зовнішнього втручання в мережу GPS під час посадки літака президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у місті Пловдив та підозри, що це було втручання з боку Росії.