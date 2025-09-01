Болгарія підтвердила можливе втручання РФ в GPS під час посадки літака фон дер Ляєн

Болгарська влада підтвердила наявність зовнішнього втручання в мережу GPS під час посадки літака президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у місті Пловдив та підозри, що це було втручання з боку Росії.

Про це заявила журналістам заступниця головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста, передає кореспондентка "Європейської правди".

Болгарія підозрює, що сигнал GPS під час посадки літака фон дер Ляєн у Пловдиві глушили росіяни.

"Ми дійсно можемо підтвердити, що мало місце глушіння GPS, але літак безпечно приземлився в Болгарії. Ми отримали інформацію від болгарської влади, що вони підозрюють, що це було через відверте втручання Росії" – підкреслила Подеста.

Вона додала, що у Євросоюзі знають "і певним чином звикли до загроз та залякувань, які є регулярним елементом ворожої поведінки Росії".

"Звичайно, це лише ще більше посилить нашу непохитну відданість нарощуванню оборонних спроможностей та підтримці України. Цей інцидент насправді підкреслює нагальність місії, яку президент (фон дер Ляєн) здійснює в ці дні у прифронтових державах-членах", – наголосила речниця Єврокомісії.

Вона додала, що таким чином Урсула фон дер Ляєн "на власні очі побачила щоденні виклики загроз з боку Росії та її помічників".

Як повідомляла "Європейська правда", літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений приземлятися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти, через збої в роботі GPS.

Фон дер Ляєн летіла до Пловдива з Варшави на зустріч з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим і для відвідин заводу з виробництва боєприпасів.

Після візиту глава Єврокомісії без інцидентів покинула Пловдив на тому ж літаку.

Естонія раніше говорила, що перешкоджання сигналам GPS є порушенням міжнародного права з боку Росії.

Нещодавно 13 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах спільноти.