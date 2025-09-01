Литва хочет жесткой реакции на вмешательство РФ в навигацию самолета с фон дер Ляйен

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал ЕС принять меры против России после ее вмешательства в систему GPS во время посадки самолета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Будрис назвал инцидент с посадкой самолета с президентом Еврокомиссии "очередным случаем безответственного создания помех в GNSS (Глобальной навигационной спутниковой системе) со стороны России".

"Это не единичный случай. Страны Балтии и Восточной Европы регулярно сталкиваются с помехами GNSS, что угрожает гражданской авиации, морскому транспорту и критической инфраструктуре", – добавил он.

Глава литовского МИД напомнил, что еще в июне 13 государств – членов Европейского Союза призвали Еврокомиссию принять меры из-за глушения спутниковой навигации Россией.

"ЕС не должен молчать. Международное сообщество должно действовать – пока не стало слишком поздно", – сказал Будрис.

Как сообщала "Европейская правда", самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был вынужден приземляться в аэропорту болгарского города Пловдив, используя бумажные карты, из-за сбоев в работе GPS.

Фон дер Ляйен летела в Пловдив из Варшавы на встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и для посещения завода по производству боеприпасов. После визита глава Еврокомиссии без инцидентов покинула Пловдив на том же самолете.

Болгарские власти подтвердили наличие внешнего вмешательства в сеть GPS во время посадки самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в городе Пловдив и подозрения, что это было вмешательство со стороны России.