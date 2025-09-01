Єврокомісія отримала відповідь від Грузії на листа з закликом повернутися до демократії

Європейська комісія 31 липня отримала від влади Грузії відповідь на листа з вимогою повернутися до демократичних практик, направленого Комісією офіційному Тбілісі 14 липня.

Про це під час спілкування з журналістами в Брюсселі 1 вересня заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає кореспондентка "Європейської правди".

Грузія відповіла на лист Єврокомісії з вимогою повернутися до демократії та звільнити незаконно засуджених членів опозиції.

"Можу підтвердити, що грузинська влада вчора надала відповідь на лист, надісланий Комісією 14 липня", – повідомив Ламмерт.

За його словами, тепер Єврокомісія має вивчити та оцінити отриману відповідь.

"Комісія очікує, що грузинська влада вживе конкретних заходів для вирішення питань, порушених у всіх рекомендаціях Комісії", – наголосив речник.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС надіслав Грузії листа з вимогою поновити верховенство права і переглянути суворі вироки для членів опозиції до 31 серпня 2025 року, інакше доведеться призупинити безвізовий режим для громадян Грузії.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас підтвердила, що ЄС розглядає варіант призупинення безвізового режиму для тиску на грузинську владу.

Також почати процес виключення Грузії з Ради Європи може Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ).