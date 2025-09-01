Еврокомиссия получила ответ от Грузии на письмо с призывом вернуться к демократии

Европейская комиссия 31 июля получила от властей Грузии ответ на письмо с требованием вернуться к демократическим практикам, направленное Комиссией официальному Тбилиси 14 июля.

Об этом во время общения с журналистами в Брюсселе 1 сентября заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передаёт корреспондентка "Европейской правды".

Грузия ответила на письмо Еврокомиссии с требованием вернуться к демократии и освободить незаконно осуждённых членов оппозиции.

"Могу подтвердить, что грузинские власти вчера предоставили ответ на письмо, направленное Комиссией 14 июля", – сообщил Ламмерт.

По его словам, теперь Еврокомиссия должна изучить и оценить полученный ответ.

"Комиссия ожидает, что грузинские власти предпримут конкретные шаги для решения вопросов, затронутых во всех рекомендациях Комиссии", – подчеркнул представитель.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС направил Грузии письмо с требованием восстановить верховенство права и пересмотреть суровые приговоры для членов оппозиции до 31 августа 2025 года, иначе Брюсселю придется приостановить безвизовый режим для граждан Грузии.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что ЕС рассматривает вариант приостановления безвизового режима для давления на грузинские власти.

Кроме того, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может начать процесс исключения Грузии из Совета Европы.