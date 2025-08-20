Укр Рус Eng

Пів сотні членів ПАРЄ хочуть виключення Грузії з Ради Європи

Новини — Середа, 20 серпня 2025, 11:24 — Іванна Костіна

51 член Парламентської асамблеї Ради Європи з 24 країн вимагає виключення Грузії з РЄ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sova.

Парламентарі ініціювали заяву під назвою "Автократичний регрес у Грузії".

"29 січня 2025 року Парламентська асамблея ухвалила Резолюцію 2585 (2025), яка затверджувала повноваження грузинської делегації за умови, що Грузія виконає демократичні критерії до квітня 2025 року, зокрема звільнення політв'язнів і оголошення нових парламентських виборів у поліпшених виборчих умовах", – нагадують вони.

Замість цього, за їх словами, ситуація різко погіршилася. Були заарештовані високопоставлені лідери опозиції. Активісти громадянського суспільства і журналісти зазнають політично мотивованих кримінальних переслідувань.

"Це вже не серія окремих інцидентів, а довгострокова кампанія з усунення демократичної опозиції, обмеження свободи вираження думок і придушення громадянського суспільства", – йдеться у заяві

Крім того, грузинська делегація в односторонньому порядку покинула Асамблею, нагадують депутати.

"Ця система репресій і бездіяльності порушує зобов'язання Грузії як члена Ради Європи і суперечить мандату Асамблеї. Асамблея повинна дотримуватися своїх правил і резолюцій. Ігнорування авторитарної реакції всередині держави-члена підриває саму основу цієї інституції", – йдеться у заяві.

"Якщо Грузія не доб'ється прогресу у зміні свого авторитарного курсу, ми оскаржимо повноваження грузинської делегації з істотних підстав і закличемо Асамблею і Комітет міністрів почати процес виключення Грузії з Асамблеї за серйозні порушення основоположних принципів, викладених у статті 3 Статуту Ради Європи", – йдеться в документі.

У липні головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас підтвердила, що ЄС розглядає варіант призупинення безвізового режиму для тиску на грузинську владу.

Перед тим очільники МЗС 17 європейських держав і Кая Каллас у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки влади Грузії.

Вони засудили політичні репресії грузинської влади та законодавчі зміни, "спрямовані на придушення незалежного громадянського суспільства та законних протестів".

