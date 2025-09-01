Сікорський обіцяє підтримати ініціативи Навроцького щодо репарацій від Німеччини

Віцепремʼєр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає "з юридичного погляду безнадійним" спроби стягнути репарації з Німеччини за злочини під час Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Сікорський відреагував на заяву польського президента Кароля Навроцького, який знову порушив питання репарацій, які має сплатити Німеччина за вчинені у Польщі під час Другої світової війни злочини.

"Якщо президент Кароль Навроцький вирішить це питання, він отримає мій голос. Адже він не може обманювати поляків, чи не так?" – написав він.

Глава польського МЗС навів також оцінку уряду, згідно з якою "хоча морально Польща заслуговує на компенсацію за німецькі злочини під час Другої світової війни, з юридичного погляду справа, на жаль, безнадійна".

"Але ми будемо підтримувати ініціативи пана президента", – додав Сікорський.

Він також написав, що дивується, чому "націоналістична сторона не вимагає репарацій від Росії, яка привласнила собі компенсації, надані нам у Потсдамі".

Як повідомляли, Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро. Берлін відхилив вимогу, наполягаючи, що питання вже було вирішене серією повоєнних домовленостей.

Новий уряд на чолі з Дональдом Туском відмовився від ідеї репарацій, проте очільник МЗС Радослав Сікорський закликав Берлін знайти альтернативне "креативне рішення".