Новий президент Польщі теж вимагає в Німеччини репарацій за Другу світову війну

Президент Польщі Кароль Навроцький в ході виступу на пам’ятних заходах з нагоди 86-ї річниці початку Другої світової війни повторив вимогу репарацій від Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського президента наводить RMF 24.

Перед початком основних урочистостей президент Кароль Навроцький поклав квіти на кладовищі польських військових на Вестерплатте.

У своєму виступі Навроцький зазначив, що для добросусідських відносин між Польщею і Німеччиною необхідно вирішити питання репарацій.

"Щоб побудувати партнерство, засноване на фундаменті правди і хороших відносин, ми повинні вирішити питання репарацій від Німеччини, які я, як президент Польщі, однозначно вимагаю для спільного блага", – зазначив він.

За словами Навроцького, Польща "як найважливіша держава східного флангу НАТО, потребує справедливості, правди і чітких відносин з Німеччиною".

"Але також потребує репарацій від німецької держави", – додав він.

"Я вірю, що прем'єр-міністр і уряд Польщі підтримають голос президента на міжнародній арені, і ми разом з нашими західними сусідами побудуємо наше справжнє безпечне майбутнє", – сказав Навроцький.

Як повідомляли, Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро. Берлін відхилив вимогу, наполягаючи, що питання вже було вирішене серією повоєнних домовленостей.

Новий уряд на чолі з Дональдом Туском відмовився від ідеї репарацій, проте очільник МЗС Радослав Сікорський закликав Берлін знайти альтернативне "креативне рішення".