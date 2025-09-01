Сикорский обещает поддержать инициативы Навроцкого по репарациям от Германии

Вице-премьер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает "с юридической точки зрения безнадежными" попытки взыскать репарации с Германии за преступления во время Второй мировой войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Сикорский отреагировал на заявление польского президента Кароля Навроцкого, который вновь поднял вопрос о репарациях, которые должна выплатить Германия за преступления, совершенные в Польше во время Второй мировой войны.

"Если президент Кароль Навроцкий решит этот вопрос, он получит мой голос. Ведь он не может обманывать поляков, не так ли?" – написал он.

Глава польского МИД привел также оценку правительства, согласно которой "хотя морально Польша заслуживает компенсации за немецкие преступления во время Второй мировой войны, с юридической точки зрения дело, к сожалению, безнадежное".

"Но мы будем поддерживать инициативы господина президента", – добавил Сикорский.

Он также написал, что удивляется, почему "националистическая сторона не требует репараций от России, которая присвоила себе компенсации, предоставленные нам в Потсдаме".

Как сообщалось, Польша во время правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций в размере более триллиона евро. Берлин отклонил требование, настаивая, что вопрос уже был решен серией послевоенных соглашений.

Новое правительство во главе с Дональдом Туском отказалось от идеи репараций, однако глава МИД Радослав Сикорский призвал Берлин найти альтернативное "креативное решение".