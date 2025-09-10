Посол Британії завершує роботу в Україні через два роки на посаді

Посол Британії в Україні Мартін Гарріс повідомив про завершення роботи на цій посаді.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

"Для мене було честю служити послом Великої Британії в Україні. Я залишаю Україну з міцним 100-річним партнерством між нашими двома країнами, починаючи від технологій на полі бою, гуманітарних проєктів, проєктів з енергетичного та економічного відновлення і закінчуючи шкільним партнерством", – заявив Гарріс.

Він додав, що Британія залишається непохитною у своїй підтримці України, яка протистоїть російській агресії, та у досягненні справедливого і тривалого миру.

За інформацією "ЄвроПравди", те, що посол не повернувся в Україну після того, як поїхав у літню відпустку, свідчить, що відставка є запланованою. Водночас він пропрацював в Україні два роки, що не дозволяє говорити про достроковість відставки.

Мартін Гарріс розпочав роботу в Україні у вересні 2023 року.

Гарріс вже працював в Україні в 2003-2008 роках, тоді він був заступником керівника місії та генконсулом.

Перед Гаррісом посольство Британії в Україні чотири роки очолювала Мелінда Сіммонс, напередодні призначена послом Сполученого Королівства у Польщі.