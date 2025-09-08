Укр Рус Eng

Експосол Британії в Україні очолить посольство у Польщі

Новини — Понеділок, 8 вересня 2025, 14:48 — Марія Ємець

Колишня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс призначена послом Сполученого Королівства у Польщі. 

Як пише "Європейська правда", про це оголосили на сторінці британського посольства у Польщі.

Посольство Британії у Польщі повідомило про те, що дипмісію очолить Мелінда Сіммонс, яка працювала послом в Україні у перші роки повномасштабної війни, та опублікувало її відеозвернення.

"Я нещодавно приїхала до Польщі, але Польща не є новою країною для мене. У мене є родинне коріння у Польщі, а також влітку я вивчала польську – у Кракові", – поділилась посол. 

"Для Польщі та Британії як ніколи актуально розбудовувати якомога сильніше партнерство, щоб бути готовими до безпекових викликів, а також разом використовувати можливості для розвитку", – зазначила Сіммонс. 

Нагадаємо, Мелінда Сіммонс з 1 вересня 2023 року завершила чотирирічну дипломатичну місію в Україні. Перед від'їздом вона записала прощальне звернення українською мовою

На посаді посла Британії в Україні її замінив Мартін Гарріс.    

Велика Британія Польща
