Експосол Британії в Україні очолить посольство у Польщі

Колишня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс призначена послом Сполученого Королівства у Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили на сторінці британського посольства у Польщі.

Посольство Британії у Польщі повідомило про те, що дипмісію очолить Мелінда Сіммонс, яка працювала послом в Україні у перші роки повномасштабної війни, та опублікувало її відеозвернення.

My new calling card! 🇬🇧🇵🇱 https://t.co/11CJcuIdTw – Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) September 8, 2025

"Я нещодавно приїхала до Польщі, але Польща не є новою країною для мене. У мене є родинне коріння у Польщі, а також влітку я вивчала польську – у Кракові", – поділилась посол.

"Для Польщі та Британії як ніколи актуально розбудовувати якомога сильніше партнерство, щоб бути готовими до безпекових викликів, а також разом використовувати можливості для розвитку", – зазначила Сіммонс.

Нагадаємо, Мелінда Сіммонс з 1 вересня 2023 року завершила чотирирічну дипломатичну місію в Україні. Перед від'їздом вона записала прощальне звернення українською мовою.

На посаді посла Британії в Україні її замінив Мартін Гарріс.