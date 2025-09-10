Посол Британии завершает работу в Украине спустя два года в должности

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис сообщил о завершении работы на этой должности.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

"Для меня было честью служить послом Великобритании в Украине. Я оставляю Украину с крепким 100-летним партнерством между нашими двумя странами, начиная от технологий на поле боя, гуманитарных проектов, проектов по энергетическому и экономическому восстановлению и заканчивая школьным партнерством", – заявил Харрис.

Он добавил, что Великобритания остается непоколебимой в своей поддержке Украины, которая противостоит российской агрессии, и в достижении справедливого и прочного мира.

По информации "ЕвроПравды", то, что посол не вернулся в Украину после того, как уехал в летний отпуск, свидетельствует, что отставка была запланированной. В то же время он проработал в Украине два года, что не позволяет говорить о досрочности отставки.

Мартин Харрис начал работу в Украине в сентябре 2023 года.

Харрис уже работал в Украине в 2003-2008 годах, тогда он был заместителем руководителя миссии и генконсулом.

Перед Харрисом посольство Британии в Украине четыре года возглавляла Мелинда Симмонс, накануне назначенная послом Соединенного Королевства в Польше.