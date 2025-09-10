По всій Франції тривають масові демонстрації, блокади доріг і сутички з поліцією

10 вересня протестувальники влаштували демонстрації по всій Франції, порушуючи рух транспорту, підпалюючи сміттєві баки і часом вступаючи в сутички з поліцією в спробі "заблокувати все" в гніві проти політичного класу і запланованих бюджетних скорочень.

Про ц, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Сили безпеки розгорнуті по всій країні, щоб спробувати зняти будь-які блокади якнайшвидше, заявили офіційні особи. Десятки протестувальників були заарештовані, сталося кілька сутичок з поліцією.

Демонстрації відбулися під час політичних потрясінь: через два дні після того, як парламент відправив у відставку прем'єр-міністра Франсуа Байру через його плани приборкати стрімко зростаючий борг країни.

У вівторок президент Емманюель Макрон призначив свого п'ятого прем'єр-міністра менш ніж за два роки, обравши близького союзника Себастьяна Лекорню, що обурило лівих політиків.

У Парижі пожежники прибрали згорілі предмети з барикади, зведеної студентами, щоб заблокувати рух біля середньої школи. Паризька поліція повідомила, що 132 людини були заарештовані під час демонстрацій.

"Все те ж саме лайно, все те ж саме, проблема в Макроні, а не в міністрах", – заявив Фред, представник профспілки громадського транспорту RATP профспілки CGT, під час акції протесту в Парижі.

"Міністри – це проблема, але це більше стосується Макрона і його стилю роботи, а це означає, що він повинен піти", – додав він.

Рух "Блокуй все" – широкий вираз невдоволення відсутністю централізованого керівництва – виник в інтернеті в травні серед правих груп, кажуть дослідники і посадовці, але відтоді його перехопили ліві й ультраліві.

У західному місті Нант протестувальники заблокували автомагістраль палаючими шинами та сміттєвими баками.

Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати людей, які намагалися зайняти кільцеву розв'язку в тому ж місті.У Монпельє, на південному заході, поліція побила протестувальників, які встановили барикаду, щоб заблокувати рух на кільцевій розв'язці.

Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників, деякі з яких кидали в неї різні предмети.Оператор автомобільних доріг Vinci повідомив про протести і перебої в русі на автомагістралях по всій країні, в тому числі в Марселі, Монпельє, Нанті і Ліоні.

Рух "Блокуй все" відображає народне невдоволення тим, що протестувальники вважають дисфункціональною правлячою елітою, яка проповідує жорстку економію.

Його порівнюють з протестами "жовтих жилетів" 2018 року, які спочатку виникли через підвищення цін на пальне, але переросли в ширший рух проти Макрона і його планів економічних реформ.

Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайо сказав, що 80 тисяч силовиків були розгорнуті по всій країні, в тому числі 6 тисяч у Парижі. Французькі ЗМІ повідомляли, що очікується, що в демонстраціях візьмуть участь 100 тисяч осіб.