Макрон призначив новим премʼєром Франції міністра оборони
Вівторок, 9 вересня 2025, 21:08
Президент Франції Емманюель Макрон призначив премʼєр-міністром Себастьєна Лекорню, очільника Міністерства оборони країни.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це у вівторок повідомив Єлисейський палац.
Себастьєн Лекорню став сьомим прем'єр-міністром Макрона з моменту його приходу до влади в 2017 році і п'ятим за три останні роки.
Макрон, як повідомляється, доручив Лекорню провести консультації з політичними силами, представленими в парламенті Франції, "з метою ухвалення державного бюджету та укладення домовленостей, необхідних для ухвалення рішень у найближчі місяці".
Лише після завершення цих партійних дискусій Себастьєн Лекорню запропонує президенту Франції склад свого уряду, додали в Єлисейському палаці.
Попередній голова уряду Франції Франсуа Байру у вівторок подав президенту заяву про відставку. Це сталось після того, як парламент прогнозовано провалила голосування за вотум довіри його уряду.
