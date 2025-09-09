Макрон призначив новим премʼєром Франції міністра оборони

Президент Франції Емманюель Макрон призначив премʼєр-міністром Себастьєна Лекорню, очільника Міністерства оборони країни.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це у вівторок повідомив Єлисейський палац.

Себастьєн Лекорню став сьомим прем'єр-міністром Макрона з моменту його приходу до влади в 2017 році і п'ятим за три останні роки.

Фото: Le Parisien

Макрон, як повідомляється, доручив Лекорню провести консультації з політичними силами, представленими в парламенті Франції, "з метою ухвалення державного бюджету та укладення домовленостей, необхідних для ухвалення рішень у найближчі місяці".

Лише після завершення цих партійних дискусій Себастьєн Лекорню запропонує президенту Франції склад свого уряду, додали в Єлисейському палаці.

Попередній голова уряду Франції Франсуа Байру у вівторок подав президенту заяву про відставку. Це сталось після того, як парламент прогнозовано провалила голосування за вотум довіри його уряду.

