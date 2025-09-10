По всей Франции продолжаются массовые демонстрации, блокады дорог и столкновения с полицией

10 сентября протестующие устроили демонстрации по всей Франции, нарушая движение транспорта, поджигая мусорные баки и порой вступая в столкновения с полицией в попытке "заблокировать все" в гневе против политического класса и запланированных бюджетных сокращений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Силы безопасности развернуты по всей стране, чтобы попытаться снять любые блокады как можно быстрее, заявили официальные лица. Десятки протестующих были арестованы, произошло несколько столкновений с полицией.

Демонстрации произошли во время политических потрясений: через два дня после того, как парламент отправил в отставку премьер-министра Франсуа Байру из-за его планов обуздать стремительно растущий долг страны.

Во вторник президент Эмманюэль Макрон назначил своего пятого премьер-министра менее чем за два года, избрав близкого союзника Себастьяна Лекорню, что возмутило левых политиков.

В Париже пожарные убрали сгоревшие предметы с баррикады, возведенной студентами, чтобы заблокировать движение возле средней школы. Парижская полиция сообщила, что 132 человека были арестованы во время демонстраций.

"Все то же самое дерьмо, все то же самое, проблема в Макроне, а не в министрах", – заявил Фред, представитель профсоюза общественного транспорта RATP профсоюза CGT, во время акции протеста в Париже.

"Министры – это проблема, но это больше касается Макрона и его стиля работы, а это означает, что он должен уйти", – добавил он.

Движение "Блокируй все" – широкое выражение недовольства отсутствием централизованного руководства – возникло в интернете в мае среди правых групп, говорят исследователи и чиновники, но с тех пор его перехватили левые и ультралевые.

В западном городе Нант протестующие заблокировали автомагистраль горящими шинами и мусорными баками.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать людей, которые пытались занять кольцевую развязку в том же городе. В Монпелье, на юго-западе, полиция избила протестующих, которые установили баррикаду, чтобы заблокировать движение на кольцевой развязке.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, некоторые из которых бросали в нее различные предметы. Оператор автомобильных дорог Vinci сообщил о протестах и перебоях в движении на автомагистралях по всей стране, в том числе в Марселе, Монпелье, Нанте и Лионе.

Движение "Блокируй все" отражает народное недовольство тем, что протестующие считают дисфункциональной правящей элитой, которая проповедует жесткую экономию.

Его сравнивают с протестами "желтых жилетов" 2018 года, которые сначала возникли из-за повышения цен на топливо, но переросли в более широкое движение против Макрона и его планов экономических реформ.

Министр внутренних дел Брюно Ретайо сказал, что 80 тысяч силовиков были развернуты по всей стране, в том числе 6 тысяч в Париже. Французские СМИ сообщали, что ожидается, что в демонстрациях примут участие 100 тысяч человек.