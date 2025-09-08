Парламент Франції висловив недовіру уряду Байру

Національна асамблея Франції в понеділок прогнозовано провалила голосування за вотум довіри уряду Франсуа Байру, що означає відставку премʼєра та міністрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Вотум довіри уряду Байру підтримали 194 депутати нижньої палати французького парламенту, тоді як проти проголосували 364. Ще 25 депутатів утримались під час головування.

Результати були прогнозованими після того, як ультраправе "Національне обʼєднання" та Соціалістична партія відмовились підтримувати уряд – саме їхні голоси були вирішальними для забезпечення більшості.

Після голосування премʼєр Франції має піти у відставку.

Президент Франції Емманюель Макрон може або обрати нового прем'єра та знову сформувати нестабільний уряд меншості, або розпустити парламент і провести вибори.

У "Національному обʼєднанні" Марін Ле Пен вже мріють про абсолютну більшість у разі дострокових виборів.

