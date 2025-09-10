ЗМІ: у Польщі знайшли вже сім російських дронів і "рештки невідомої ракети"

Сім безпілотників знайдено в Польщі після нічної атаки Росії, також були знайдені залишки однієї ракети.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо радіостанції RMF FM.

За останньою інформацією, отриманою журналістом радіостанції, на цей час у Польщі виявлено сім безпілотників – п'ять у Люблінському регіоні, один у Лодзькому регіоні та один у Вармінсько-Мазурському регіоні.

У Люблінському воєводстві безпілотники були знайдені в Чесниках, Чоснувці, Вирках (де був пошкоджений дах будівлі), Кшивоверській Колонії, Вогині та Вихалево (де були знайдені рештки ракети невідомого походження). Варто зазначити, що наразі невідомо, чи пов'язані залишки ракети з останньою атакою.

Безпілотники також були виявлені в Лодзькому воєводстві – в Мнішеку і в Вармінсько-Мазурському воєводстві – в Олесно. Обидва ці регіони – за понад 200 кілометрів від східного кордону Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що повітряний простір країни, за попередніми даними, порушили 19 безпілотників. Сили ППО збили чотири дрони, останій збито о 6.45 за місцевим часом.

Туск повідомив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів уночі 10 вересня.