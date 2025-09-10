СМИ: в Польше нашли уже семь российских дронов и "обломки неизвестной ракеты"

Семь беспилотников найдено в Польше после ночной атаки России, также были найдены обломки одной ракеты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно радиостанции RMF FM.

По последней информации, полученной журналистом радиостанции, на данный момент в Польше обнаружено семь беспилотников – пять в Люблинском регионе, один в Лодзинском регионе и один в Варминско-Мазурском регионе.

В Люблинском воеводстве беспилотники были найдены в Чесниках, Чоснувце, Вырках (где была повреждена крыша здания), Кшивоверской Колонии, Вогине и Выхалево (где были найдены обломки ракеты неизвестного происхождения). Стоит отметить, что пока неизвестно, связаны ли остатки ракеты с последней атакой.

Беспилотники также были обнаружены в Лодзинском воеводстве – в Мнишеке и в Варминско-Мазурском воеводстве – в Олесно. Оба этих региона – за более чем 200 километров от восточных границ Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство страны, по предварительным данным, нарушили 19 беспилотников. Силы ПВО сбили четыре дрона, последний сбит в 6.45 по местному времени.

Туск сообщил, что страна обращается к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после вторжения российских дронов ночью 10 сентября.