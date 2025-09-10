Що стоїть за слабкістю Європи і як вона може "вийти на передову"

Коли США нестабільні, Китай дедалі авторитарніший, а Росія повністю в ролі Доктора Зла, світ відчайдушно потребує "хорошого героя", у якого можна було б повірити.

І є лише один кандидат на цю роль: Європа.

Жодна інша країна чи регіон не є настільки вільними, заможними, наділеними правильними цінностями і водночас достатньо великими, щоб бути прикладом для світу.

Але недостатньо, щоб "хороші" просто були хорошими.

Про силу, яку Європа має використати у глобальному протистоянні, читайте в колонці міністра фінансів Чилі (2006-2010) Андреса Веласко Останній, але не герой: чи здатна Європа подолати слабкість та очолити вільний світ. Далі – стислий її виклад.

Зараз Європа виглядає слабаком, констатує автор колонки.

Він, серед іншого, згадує торгову угоду зі Сполученими Штатами, яку економіст Луїс Гарікано назвав "не угодою, а капітуляцією". Також Андрес Веласко згадує зібрання у Білому домі 18 серпня, на якому європейські лідери сиділи навколо президента США Дональда Трампа, як прохачі.

"Але немає жодної причини, чому Європа має стояти на колінах перед "негідним" президентом США. Населення Європи значно більше, ніж у США, а сукупний ВВП ЄС, Великої Британії та інших багатих країн поза ЄС, як Норвегія та Швейцарія, близький до американського", – наголошує колишній міністр фінансів Чилі.

Але, на його думку, Європа робить недостатньо для усунення свого дефіциту безпеки, залишаючись залежною від гарантій безпеки США.

Андрес Веласко звертає увагу, що хоча витрати Європи на оборону зростають, це все ще далеко від показників США.

"Закупівля озброєнь у Європі також надзвичайно фрагментована: кожна країна намагається створити робочі місця, купуючи зброю локально. Результат – неефективність і затримки", – констатує автор колонки.

Він вважає, що запропонований Європейський механізм оборони, який включав би Велику Британію та слугував би спільним агентством закупівель, є набагато кращим шляхом уперед, як і ідея (принаймні, на коротку перспективу) купувати в США зброю, необхідну Україні та Східній Європі для безпеки.

Це підводить нас до питання, як Європа може фінансувати своє переозброєння.

Ексміністр фінансів Чилі вважає, що спільні єврооблігації (випуск спільного боргу) принесли б величезну користь обороні Європі.

На його думку, єврооблігації також допомогли б перетворити євро на глобальний безпечний актив, і час для цього настав.

Крім того, автор колонки вважає, що ЄС має бути повністю єдиним ринком для торгівлі всіма товарами та послугами, але все ще є багато бар’єрів. На кожні 100 євро доданої вартості в країнах ЄС лише 20 євро товарів рухаються між ними. Для США цей показник – 45 доларів із кожних 100.

Ця дорога фрагментація була головною темою об’ємного звіту Маріо Драгі про конкурентоспроможність ЄС, який був опублікований у вересні 2024 року, а тепер збирає пилюку на полиці в Брюсселі.

Отже, попри високі заяви Європи про просвітництво, політика континенту залишається такою ж дріб’язковою й короткозорою, як у будь-якій місцевій ратуші.

"З Трампом, який загрожує з одного боку, і Путіним – з іншого, європейці більше не можуть дозволити своїм лідерам пасивності.

Останній "хороший герой", що залишився у світі, повинен вийти на передову. Демократи скрізь чекають на це", – наголошує колишній чилійський міністр.

Докладніше – в колонці Андреса Веласко, яка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника, Останній, але не герой: чи здатна Європа подолати слабкість та очолити вільний світ.