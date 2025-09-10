Что стоит за слабостью Европы и как она может "выйти на передовую"

Когда США нестабильны, Китай становится все более авторитарным, а Россия полностью играет роль Доктора Зло, мир отчаянно нуждается в "хорошем герое", в которого можно было бы поверить.

И есть только один кандидат на эту роль: Европа.

Ни одна другая страна или регион не являются настолько свободными, богатыми, наделенными правильными ценностями и в то же время достаточно большими, чтобы быть примером для мира.

Но недостаточно, чтобы "хорошие" просто были хорошими.

О силе, которую Европа должна использовать в глобальном противостоянии, читайте в колонке министра финансов Чили (2006-2010) Андреса Веласко Последний, но не герой: способна ли Европа преодолеть слабость и возглавить свободный мир. Далее – краткое изложение.

Сейчас Европа выглядит слабаком, констатирует автор колонки.

Он, среди прочего, упоминает торговое соглашение с Соединенными Штатами, которое экономист Луис Гарикано назвал "не соглашением, а капитуляцией". Также Андрес Веласко вспоминает собрание в Белом доме 18 августа, на котором европейские лидеры сидели вокруг президента США Дональда Трампа, как просители.

"Но нет никакой причины, почему Европа должна стоять на коленях перед "недостойным" президентом США. Население Европы значительно больше, чем в США, а совокупный ВВП ЕС, Великобритании и других богатых стран вне ЕС, таких как Норвегия и Швейцария, близок к американскому", – отмечает бывший министр финансов Чили.

Но, по его мнению, Европа делает недостаточно для устранения своего дефицита безопасности, оставаясь зависимой от гарантий безопасности США.

Андрес Веласко обращает внимание, что хотя расходы Европы на оборону растут, это все еще далеко от показателей США.

"Закупка вооружений в Европе также чрезвычайно фрагментирована: каждая страна пытается создать рабочие места, покупая оружие локально. Результат – неэффективность и задержки", – констатирует автор колонки.

Он считает, что предложенный Европейский механизм обороны, который включал бы Великобританию и служил бы общим агентством закупок, является гораздо лучшим путем вперед, как и идея (по крайней мере, в краткосрочной перспективе) покупать в США оружие, необходимое Украине и Восточной Европе для безопасности.

Это подводит нас к вопросу, как Европа может финансировать свое перевооружение.

Экс-министр финансов Чили считает, что совместные еврооблигации (выпуск совместного долга) принесли бы огромную пользу обороне Европы.

По его мнению, еврооблигации также помогли бы превратить евро в глобальный безопасный актив, и время для этого настало.

Кроме того, автор колонки считает, что ЕС должен быть полностью единым рынком для торговли всеми товарами и услугами, но все еще существует много барьеров. На каждые 100 евро добавленной стоимости в странах ЕС только 20 евро товаров перемещаются между ними. Для США этот показатель – 45 долларов из каждых 100.

Эта дорогостоящая фрагментация была главной темой объемного отчета Марио Драги о конкурентоспособности ЕС, который был опубликован в сентябре 2024 года, а теперь пылится на полке в Брюсселе.

Таким образом, несмотря на громкие заявления Европы о просвещении, политика континента остается такой же мелочной и близорукой, как в любой местной ратуше.

"С Трампом, угрожающим с одной стороны, и Путиным – с другой, европейцы больше не могут позволить своим лидерам пассивность.

Последний "хороший герой", оставшийся в мире, должен выйти на передовую. Демократы везде ждут этого", – отмечает бывший чилийский министр.

Подробнее – в колонке Андреса Веласко, которая первоначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Последний, но не герой: способна ли Европа преодолеть слабость и возглавить свободный мир.