Україна синхронізувала свої обмежувальні заходи з Британією

Україна синхронізувала санкції з Британією та запровадила обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору Росії.

Про це йдеться в указах президента Володимира Зеленського №675 та №676, передає "Європейська правда".

Зеленський підписав відповідні укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій.

Як зазначили у Офісі президента, у межах синхронізації санкцій із Британією Україна застосувала обмежувальні заходи до 47 фізичних та 81 юридичної особи, які постачають Росії електроніку, видобувають вугілля на тимчасово окупованих територіях і виконують ремонтні роботи на шахтах, а також залучені до функціонування тіньового флоту РФ.

Серед них є компанії, що вже перебувають під санкціями США: один із найбільших у Росії постачальників вугілля "Стройсервіс" і російська вугледобувна й переробна компанія "Російська енергія".

Також Україна застосувала санкції проти 37 фізичних і 35 юридичних осіб, які причетні до постачання та впровадження ІТ-рішень для російського ВПК, залучені до процесів постачання, розробки, виробництва та обслуговування засобів РЕБ, телекомунікації, електронних компонентів та обладнання для російського ВПК і силових структур та пов’язані з постачанням обладнання та складників в обхід санкцій.

Раніше Україна синхронізувала свої санкції з низкою санкційних пакетів ЄС, санкціями проти причетних до порушення прав людини в Білорусі, а також рішеннями ЄС від 2011 та 2020-2025 років щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Ірані та військової підтримки РФ у війні проти України.

У серпні Зеленський підписав указ про синхронізацію українського санкційного режиму із низкою санкцій партнерів.