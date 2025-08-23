Зеленський повідомив про синхронізацію з низкою санкцій Канади

Президент Володимир Зеленський у суботу підписав указ про синхронізацію українського санкційного режиму із низкою санкцій партнерів.

Про це він оголосив на Х, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, підписаний указ передбачає "100% синхронізації цьогорічних канадійських санкцій проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну".

"Разом з нашими партнерами готуємо також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів. Усі, хто допомагає Росії продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати на собі реальний тиск світу", – додав він.

Раніше Україна синхронізувала свої санкції з низкою санкційних пакетів ЄС, санкціями проти причетних до порушення прав людини в Білорусі, а також рішеннями ЄС від 2011 та 2020-2025 років щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Ірані та військової підтримки РФ у війні проти України.

19 червня Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізує санкції з партнерами та розширить тиск на російський енергетичний сектор.