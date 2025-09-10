Украина синхронизировала свои ограничительные меры с Британией

Украина синхронизировала санкции с Британией и ввела ограничения против лиц, которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору России.

Об этом говорится в указах президента Владимира Зеленского №675 и №676, передает "Европейская правда".

Зеленский подписал соответствующие указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций.

Как отметили в Офисе президента, в рамках синхронизации санкций с Британией Украина применила ограничительные меры к 47 физическим и 81 юридическому лицу, которые поставляют России электронику, добывают уголь на временно оккупированных территориях и выполняют ремонтные работы на шахтах, а также привлечены к функционированию теневого флота РФ.

Среди них есть компании, которые уже находятся под санкциями США: один из крупнейших в России поставщиков угля "Стройсервис" и российская угледобывающая и перерабатывающая компания "Русская энергия".

Также Украина применила санкции против 37 физических и 35 юридических лиц, которые причастны к поставке и внедрению IТ-решений для российского ВПК, вовлечены в процессы поставки, разработки, производства и обслуживания средств РЭБ, телекоммуникации, электронных компонентов и оборудования для российского ВПК и силовых структур и связаны с поставкой оборудования и комплектующих в обход санкций.

Ранее Украина синхронизировала свои санкции с рядом санкционных пакетов ЕС, санкциями против причастных к нарушению прав человека в Беларуси, а также решениями ЕС от 2011 и 2020-2025 годов в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в Иране и военной поддержке РФ в войне против Украины.

В августе Зеленский подписал указ о синхронизации украинского санкционного режима с рядом санкций партнеров.